Dr. Zdravko Zupančič: Izgovorjena beseda je umetnost trenutka

V članku preberite:

Rodil se je leta 1960, ko sta Kennedy in Nixon odprla sezono lova na volivce po televiziji, in očitno ga je to zaznamovalo. Kadar kdo preveč naloži, gre na televizijo razložit. Prelomnica v njegovem življenju je bilo leto 1997, ko sta s soprogo Aleksandro ustanovila Šolo retorike Z&Z, in od takrat govori o govorjenju. Dr. Zdravko Zupančič kot besedni žongler nastopa, predava, poučuje in deli izkušnje na domačih in svetovnih odrih. Najraje piše, a svetuje, da ga ne sprašujte o njegovih devetih knjigah, še zlasti ne o najbolj sveži, Slovenski politiki v pesmi in besedi.