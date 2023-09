Dragulja v senci Benetk

V nadaljevanju preberite:

Vicenza in Verona sta od nekdaj v senci mogočnih Benetk. Prvo po znamenitem renesančnem arhitektu imenujejo tudi Palladijevo mesto, druga pa je najbolj znana po znamenitih Shakespearovih nesrečnih ljubimcih, Romeu in Juliji. Toda ti dve severnoitalijanski mesti imata za pokazati še veliko več, ne glede na to, ali ju obiščete za en dan ali tu preživite ves teden.

Vicenza je od Ljubljane oddaljena tri ure vožnje, do druge pa boste z avtom potrebovali še dobre tri četrt ure več. Številni tematski parki v okolici so pravi magnet za mlajše družinske člane, skupaj z ogledom mestnih znamenitosti pa lahko sestavite imenitno potepanje za vso družino.