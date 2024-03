Eden največjih še pred abrahamom

V nadaljevanju preberite:

Leta 2020 je osrednji irski dnevnik Irish Times objavil seznam največjih irskih igralcev vseh časov. Na njem se je nekoliko presenetljivo znašel tudi Cillian Murphy. Na tovrstne sezname običajno postavljajo igralce v poznih letih ali tiste, ki so že pokojni. Čeprav je bil Murphy že uveljavljena zvezda, je bil takrat star šele 43 let. Letos o tem, da si je res zaslužil to mesto, ni več dvoma. Po kopici nagrad za upodobitev očeta atomske bombe, ameriškega fizika judovskega rodu Roberta Oppenheimerja, je v uspešnici Oppenheimer (2023) prejšnjo nedeljo dobil še najbolj prestižno in najbolj zaželeno, oskarja za glavno moško vlogo. Postal je prvi irski igralec s to nagrado.