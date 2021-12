Edini dirkač, ki se ga je bal, je bil on sam

V nadaljevanju preberite:

Sir Frank Williams ni bil tipičen član karavane formule 1. Odraščal je brez očeta in moral trdo garati za vsak cent, njegove izkušnje iz garaž v Newcastlu in bližnji okolici pa so mu pri dirkaških začetkih prišle še kako prav. Ko je spoznal sina lastnika znane pivovarne, je vendarle vstopil v elitni svet motošporta, kjer se je s pretkanimi potezami prebil do samega vrha F1. Njegovo življenje je usodno zaznamovala prometna nesreča, po kateri je ljubitelje bencinskih hlapov večkrat opozoril, da naj na cestah vendarle stopijo s plina. Njegov invalidski voziček je postal nepogrešljiv simbol paddocka, na njem pa je proslavil številne velike zmage, a preboleval tudi tragične udarce.