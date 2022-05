»Ej, si ponoči gledal Dončića?«

V nadaljevanju preberite:



Legendarni Ivo Daneu je Dončiću pred časom rekel: »Luka, ti se igraj košarko, ker tako ali tako vse znaš.« In on to res počne. »Pa ne zato, ker sem mu jaz rekel,« je Daneu med lanskimi olimpijskimi igrami v Tokiu, kjer so slovenski košarkarji na krilih prvega zvezdnika osvojili četrto mesto, domači športni navdušenci pa so večino njihovih zmag morali pospremiti ponoči ali zgodaj zjutraj, povedal za Nedelo, »ampak ker je tak človek po naravi. Izjemen. Takšnega še nismo imeli in ga tudi dolgo ne bomo imeli. Njegov nasmešek je nalezljiv. Ko je na parketu, se košarka spet zdi bolj romantična.«

Leto je že skoraj naokoli, pod luno pa nič novega. Še vedno se je treba zbuditi sredi noči, če želimo njegove mojstrovine spremljati v živo, njegov korak še vedno deluje lahkotno, malone lenobno, trojke ležerno zadeva iz nemogočih položajev, nasprotnikov pa se loteva igraje. Vsaj na videz; športni strokovnjaki vedo povedati, da so najpopolnejši gibi pogosto videti najpreprosteje.