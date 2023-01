Eno leto na dvanajstih razstavah

V nadaljevanju preberite:

Po letih organiziranja, mentoriranja in svetovanja se je akademska slikarka Nuša Smolič odločila spet poiskati pot k sebi. V enem letu je narisala vsak svoj dan, kar je bila podlaga za projekt, sredi katerega je ta čas: v dvanajstih mesecih postaviti dvanajst različnih razstav po širni Sloveniji. Začelo se je v Mariboru, nadaljevalo v Ljubljani, Dolenjskih Top­licah, Izoli ..., čakajo pa jo še skoki v Italijo, na Češko in v Kanado. Temeljni problem po njenem mnenju je, da se umetniki prehitro sprijaznijo z miselnostjo, da smo majhni, da ničesar ni mogoče doseči in da od svoje umetnosti ne morejo živeti.