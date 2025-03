Evropa bi se rada postavila na svoje noge

V nadaljevanju preberite:

Po katastrofalnem sestanku ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom in podpredsednikom JDVanceom so se čezatlantski odnosi opazno poslabšali. Robata Američana sta predsednika napadene države obtoževala, da svet potiska v tretjo svetovno vojno, medtem pa za vodjo agresorjev, ruskega diktatorja Vladimirja Putina, Bela hiša kaže vse večje razumevanje.

Evropske države so bile očitno šokirane, kako se v Washingtonu po novem lotevajo vojne v Ukrajini, od napada na Zelenskega do tega, da namerava Trump mimo Evrope in Ukrajine za konec vojne poslovati (v njegovem besednjaku to make a deal, skleniti posel) s Putinom. Prva posledica je bil sestanek v Londonu, na katerega je britanski premier Keir Starmer poleg Zelenskega prejšnjo nedeljo povabil voditelje Češke, Danske, Finske, Francije, Italije, Kanade, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Romunije, Španije, Švedske in zunanjega ministra Turčije ter predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen, predsednika evropskega sveta Antónia Costo in generalnega sekretarja Nata Marka Rutteja.

Kakšne so možnosti Evrope, da se brani sama?