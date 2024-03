Evroskeptiki na pohodu

V nadaljevanju preberite:

Letošnje volitve v evropski parlament, edino neposredno izvoljeno institucijo Evropske unije, ki bodo potekale od 6. do 9. junija, bodo še nekoliko pomembnejše kot običajno. Ne samo zato, ker parlament dobiva vedno večjo vlogo, ampak tudi zaradi njegove sestave. Sicer ni dvoma, da bodo ohranile večino temeljni usmeritvi Unije naklonjene strankarske družine, desnosredinska Evropska ljudska stranka (EPP), levosredinski socialisti oziroma socialdemokrati (S&D), liberalci (Renew) in zeleni (Greens–EFA), vendar se mehko evroskeptičnim konservativcem in reformistom (ECR) in trdo evroskeptični oziroma protievropski Identiteti in demokraciji (ID) obeta večja moč kot doslej. Najmanjša povezava levih strank (GUE-NGL) bo ostala najmanjša tudi naprej.

Strah vzbujajo predvsem dobri obeti skrajno desnih strank znotraj povezav oziroma zunaj njih, med nepovezanimi poslanci, ki se zavzemajo za odhod njihovih držav iz EU, razhod Unije ali čim bolj ohlapno povezavo članic. Ti so skoncentrirani predvsem v ID, ki ima trenutno 59 od 704 poslancev v Strasbourgu oziroma Bruslju, kjer sta sedeža parlamenta. Vendar jih najdemo tudi drugje.