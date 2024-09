Francosko sojenje stoletja

V nadaljevanju preberite:

Francijo pretresa sodni proces proti upokojencu Dominiquu Pélicotu in 50 sostorilcem. Pélicot je svojo ženo deset let serijsko omamljal in posiljeval, k temu pa je nagovoril tudi več deset moških. Enainsedemdesetletna Gisèle Pélicot, ki se je na sojenju odrekla pravici do anonimnosti, je postala simbol upora francoskih žensk, množice na ulicah pa ji izrekajo podporo.