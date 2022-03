Gaja Filač: Vse bi dala za eno kavo z očetom

V članku preberite:

Gajo Filač lahko spremljamo v drugi sezoni serije V imenu ljudstva, igrala je tudi v Leninovem parku in Dolini rož. Pri 23 letih ima, kljub mladosti, za seboj osupljivo bero filmov in televizijskih serij, v nekaterih je nastopila še kot gimnazijka. Njeno ime je povezano s filmi Košarkar naj bo 1 in 2, Posledice, vlogo je dobila tudi v Eni žlahtni štoriji … »Delati to, kar te veseli, je pogoj, da si uspešen in da doživljaš neko generalno življenjsko srečo,« razmišlja mlada ženska, ki ob poplavi mnenj na družbenih omrežjih želi biti zvesta predvsem sama sebi.