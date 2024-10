Gaza je napovednik globalne prihodnosti

V članku preberite:

»To je verjetno definicija popolnega idiota: tisti, ki se mu zmeša od sreče, ko pride v vojno,« je v svoji novi knjigi Mir in vojna zapisal novinar Boštjan Videmšek. Ve, o čem govori, saj je od leta 1999, ko je imel le 24 let, številne vojne našega časa spremljal v živo. Mnoge še trajajo, zato jih je zdaj strnil v knjigi in gola dejstva prepletel z zgodbami, ki jih je doživel na lastni koži. Afganistan, Irak, Darfur, Somalija, Libija in apokaliptična Gaza, ob kateri svet še vedno le nemočno strmi, so samo nekatere od njih.