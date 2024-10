Zelenski predstavil načrt za zmago, vključuje tudi članstvo v Natu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes v parlamentu predstavil dolgo pričakovani načrt za zmago Ukrajine v vojni proti Rusiji, ki med drugim vključuje povabilo Ukrajine v zvezo Nato. Hkrati je Zahod znova pozval k odpravi omejitev pri uporabi zahodnega orožja in zavrnil kakršenkoli odstop ukrajinskega ozemlja Rusiji. Ta je sicer ponoči nadaljevala z napadi in v več ukrajinskih regij poslala brezpilotne letalnike.

»Ukrajinski načrt za zmago je načrt za krepitev naše države in naših položajev. Da bomo dovolj močni, da bomo končali vojno,« je Zelenski povedal poslancem. Kot eno ključnih prioritet načrta je izpostavil članstvo Ukrajine v Natu in ponovil, da Moskva spodkopava varnost Evrope.

Zahod je pozval k dodatni vojaški pomoči Ukrajini in k odpravi omejitev pri uporabi orožja za napade na rusko ozemlje. Ob tem je v okviru načrta zavrnil kakršenkoli odstop zasedenega ukrajinskega ozemlja Rusiji in poudaril, da rešitev ne pomeni zamrznitve konflikta in ne trgovine z ukrajinskim ozemljem ali suverenostjo.

Peskov: Kijev se mora strezniti

Kritičen je bil tudi do Kitajske, Irana in Severne Koreje zaradi njihove podpore Rusiji. »V koaliciji zločincev je skupaj s Putinom tudi Severna Koreja. Vsi vidijo pomoč iranskega režima Putinu in tudi sodelovanje Kitajske z Rusijo,« je dodal.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je medtem zavrnil ukrajinski načrt za mir: »Edini mirovni načrt je, da se režim v Kijevu zave nesmiselnosti politike, ki jo vodi, in razume, da se mora strezniti.«

Zelenski je prejšnji teden v okviru turneje po Evropi obiskal Pariz, London, Rim, Vatikan in Berlin, kjer se je srečal s tamkajšnjimi voditelji in si prizadeval okrepiti njihovo podporo Ukrajini. Turnejo je naznanil, potem ko je bilo preloženo srečanje voditeljev držav kontaktne skupine za Ukrajino v Ramsteinu, na katerem je Zelenski nameraval predstaviti načrt za zmago.

Okrepljeni napadi v regiji Doneck

Ponoči je Rusija nadaljevala z napadi in v več ukrajinskih regij poslala brezpilotne letalnike. Po navedbah ukrajinske vojske je zračna obramba sestrelila 51 dronov. Kijev poroča tudi o okrepljenih spopadih v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine. Mesto Herson in deli regije Mikolajev na jugu države pa so ostali brez elektrike.

Ruski droni neusmiljeno tolčejo po ukrajinskih mestih. FOTO: Reuters

Medtem ko Kijev trdi, da je odbil napredovanje ruskih sil v Donecku, ukrajinski vojaški blogerji poročajo, da so ruske sile zavzele vas Ostrivske. Ukrajinskim silam v bližnji vasi Kurahivka zdaj grozi obkolitev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Južno ukrajinsko mesto Herson, ki ga nenehno obstreljujejo ruski vojaki, je medtem ostalo brez elektrike, je sporočil guverner regije Oleksandr Prokudin in poudaril, da so popravila že v teku. »Strokovnjaki nam zagotavljajo, da bodo v nekaj urah v mestu ponovno vzpostavili oskrbo z električno energijo.«

Oskrba z elektriko je bila prekinjena tudi v delih sosednje regije Mikolajev. Vzrok sicer niso bili napadi, temveč tehnična okvara, poroča AFP.