Gladiator z Nove Zelandije

Od tam daleč spodaj prihaja kar več igralcev, igralk in drugih filmarjev, ki so pomembno krojili svet zahodne filmske umetnosti, oziroma ga še vedno, tudi v njegovem največjem in najbolj bleščečem središču, Hollywoodu. Je pa res, da jih je več od tam spodaj iz Avstralije kot z več kot 4000 kilometrov oddaljene Nove Zelandije. Med njimi je verjetno najbolj znan oskarjevec Russell Crowe, ki v nedeljo praznuje okroglih 60 let.

Res je tudi, da je Crowe samo pogojno Novozelandec. Na tihooceanskem otočju se je rodil, vendar je velik del otroštva preživel v Avstraliji, od zgodnjih 20. let pa na najmanjši celini tudi stalno živi. Kljub izvoru, ki je zelo daleč od Amerike ali Evrope, zlahka upodobi junake, ki naj bi prihajali od tam. Na primer iz Italije, od koder je bil lik, s katerim se je proslavil, izmišljeni general in potem gladiator Maximus Decimus Meridius iz 2. stoletja po Kristusu, ko je veliki rimski imperij počasi krenil rakom žvižgat.