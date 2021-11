Glasba upanja in upora iz Sahare

V nadaljevanju preberite:

Nedavno je v Gala hali na Metelkovi v Ljubljani nastopila zasedba iz severovzhodnega Malija Tamikrest, katere ime pomeni »na razpotju ali križišče«, in predstavila svoj novi album Tamotait, kar pomeni upanje na spremembo na bolje. Album je izšel pri ljubljanski založbi Glitterbeat Records Chrisa Eck­mana, ki je z zasedbo tudi nastopil kot gost. Z Ousmanom Ag Mosso smo se pred koncertom pogovarjali o Berberih, Tua­regih in Tamašekih, Hindi Zahri, kratkotrajni tamašeški državi Azawad, mirovnem sporazumu, begunstvu, lanskem streljanju nanj, razbojnikih in o puščavskem bluesu.