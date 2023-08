Glavno mesto sveta

V nadaljevanju preberite:

New York ni največje mesto na svetu, čeprav je njegovo mestno območje, ki je veliko za skoraj pol Slovenije in na njem živi več kot 20 milijonov ljudi, eno največjih. Razen obdobja v prvi polovici 20. stoletja tudi nikoli ni bil največje mesto na svetu. Vendar ob omembi velemesta večina ljudi najprej pomisli na znamenito silhueto sivih stolpov Manhattna, ob omembi nebotičnika, najbolj značilne stavbe velemest, pa na najslavnejšega med njimi, Empire State Building. Ja, seveda stoji sredi Manhattna v New Yorku.

Povzpeli smo se na Empire State Building, se sprehodili po natrpanih ulicah in se spustili v podzemlje, predrto s tuneli, po katerih drvijo vlaki. Z ladjico smo se zapeljali do simbola Združenih držav Amerike, Kipa svobode, in poležavali na zelenicah Centralnega parka. Cene so zasoljene, zato se postavlja vprašanje, ali je vredno. Je?