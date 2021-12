Igralci smo posebna pasma

V nadaljevanju preberite:

Začelo se je kot interna šala dveh dobrih gledaliških kolegov in dolgoletnih sodelavcev, na koncu pa se je rodila predstava Zrcalce, zrcalce, požrla te bom, ki so jo v SNG Drama Ljubljana premierno uprizorili sinoči, v prihodnjih dneh pa bo na sporedu več ponovitev. Uradno je namenjena otrokom od petega leta starosti, neuradno pa vsem, ki nam v zadnjem času krepko primanjkuje pravljičnosti in otroškega veselja. Pred eno od zadnjih vaj smo se v Dramini kavarni pogovarjali z Majo Končar in Zvonetom Hribarjem, ki sta se tokrat prelevila v babico in dedka. On ima s to vlogo v resničnem življenju že bogate izkušnje, ona se jih še veseli.