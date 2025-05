Irena Svetek: Naša življenja so kot čoln, ki ga nosi po divji reki

V nadaljevanju preberite:

Kraljica slovenske kriminalke je nazaj, a tokrat ne s kriminalko. Knjiga Tam, kjer plešejo tulipani, ki je pravkar izšla pri Beletrini, je družinska saga in zgodovinski roman hkrati, pisateljica pa nas z zgodbo svoje babice, prababice in praprababice na skoraj petsto straneh spretno vodi skozi viharno 20. stoletje. Ob Ljubljanici sva se tokrat lotili težkih vprašanj: zakaj se iz zgodovine ničesar ne naučimo, zakaj so njene prve žrtve vedno ženske in zakaj se travme tako rade prenašajo iz roda v rod.