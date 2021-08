Irena Svetek: Pri pisanju romana si kralj v svojem kraljestvu

V članku preberite:

»Knjiga mi je vzela kakšno leto, pol leta je bilo intenzivnih priprav in pol leta pisanja po osem ur na dan, klasičen delovnik,« na vrtu ob Ljubljanici pripoveduje nova zvezda slovenske literarne scene Irena Svetek. Pravzaprav v pisateljskih vodah ni nova, napisala je namreč že tri romane, Od blizu (2004), Sedmi val (2008) in Zaspi, moja mala, zaspi (2014). Kot scenaristka se je podpisala pod vrsto slovenskih serij in celovečerec Skupaj, v katerem je svojo zadnjo vlogo odigral prezgodaj preminuli igralski velikan Jernej Šugman.