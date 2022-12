Iz otrok, za katere so starši prepričani, da so Dončići, ni nič

V nadaljevanju preberite:

Za našo rubriko Nedelova sedmerica si dopisujeva že tri leta. Vsak teden potrpežljivo odgovarja na naša vprašanja in vedno z veseljem berem njegove duhovite odgovore. Zdaj sem ga končno srečala v živo, pravzaprav sem ga obiskala na njegovem domu. Poznamo ga kot človeka, ki je dolgo in uspešno vodil našo najuglednejšo znanstveno­raziskovalno ustanovo, Inštitut Jožefa Stefana, a tokrat sem ga obiskala zaradi hobija, ki bi skoraj prerasel v poklic, slikarstva. Ko sem se poslavljala od njega in njegove žene Brigite, prav tako uspešne znanstvenice, mi je bilo ob ugotovitvi, da sem se na obisku zadržala skoraj dve uri, kar nerodno, a še zdaleč nisva obdelala vsega. Nisva recimo omenila viteških nazivov Francije in Italije, pa priznanja Delova osebnost leta 2019, ki jih je prejel za svoje delo. Pravi, da je kot otrok sanjal, da bo postal matematik, pianist ali slikar, a s številnimi anekdotami, ki jih stresa iz rokava, bi se prav lahko odločil tudi za pisateljsko kariero. Še vedno sodeluje z IJS, predava in študentje ga cenijo, politiki pa morajo zastave pustiti pred njegovo pisarno.