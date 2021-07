Iza Sia Login: Nič mi ni bilo podarjeno

V nadaljevanju preberite:

Še vedno velja za najbogatejšo žensko v Sloveniji in še vedno obstaja vtis, da se mora zaradi tega zagovarjati, kot pravi z nasmeškom. Govorili sva na vrtu vile v Rožni dolini, v kateri se je rodil Frane Milčinski - Ježek, zdaj pa je postala slovenski dom Loginovih, nekakšna galerija žarečih energetskih slik, umetnin in platen z ogromnimi cvetovi.



Nova knjiga Iza in Samorog, ki je v angleščini izšla tudi na Amazonu, opisuje pot od trenutka, ko jima je s partnerjem Samom Loginom uspelo z aplikacijo animiranega muca Govoreči Tom ustvariti imperij, do tega, da sta podjetje Outfit7 na vrhuncu poslovne rasti prodala kitajskemu podjetju Zhejiang Jinke Peroxide Co. in se posvetila iskanju rešitev trajnostne pridelave hrane.



V intervjuju govori o pomenu jasnega namena in strasti, ki sta potrebna za doseganje ciljev, o ekologiji, kmetovanju na zemljiščih LoginEKo v Vojvodini, ki bodo letos registrirana kot največja ekološka farma v Evropi, o srečanjih z Leonardom DiCapriem in Billom Gatesom, o strasti do glasbe in slikanja ter o tem, da verjame, da dobre zgodbe lahko navdihujejo in zdravijo.