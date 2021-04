Izidor Gašperlin: Nikjer se ne pretvarjamo toliko kot v partnerstvu

V članku preberite:

Vsi si želimo biti sprejeti, a zakaj se ravno pred človekom, s katerim si želimo intimne zveze, najbolj pretvarjamo. Zakaj se sodobni moški ne znajo na spoštljiv in enakovreden način obnašati do ženske in si izboriti, kar si želijo. Ali se moški res nočejo pogovarjati? Zakaj s svojim ravnanjem vsak dan vsak od nas glasuje o tem, kdo bo preživel v boju z virusom.