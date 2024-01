Janusz Kica: Rad pobegnem s kraja zločina

V članku preberite:

Janusz Kica je slovenskemu gledališkemu občinstvu dobro znano ime. Čeprav se je rodil in diplomiral na Poljskem, že več kot 40 let režira v tujini, predvsem v Nemčiji, Avstriji, Švici in na Hrvaškem. Tudi v Sloveniji je ustvaril komaj pregledno število odličnih predstav in zanje pobral vrsto najvišjih stanovskih priznanj, celo nagrado Prešernovega sklada. Praviloma po premieri rad zamenja okolje, gledališče, celo jezik in državo. Tudi po decembrski premieri Shakespearove komedije Kar hočete v Drami je iz Ljubljane »pobegnil« čez mejo v Gradec, kjer pa bo kljub vsemu ostal tesno povezan z našo kulturo. V tamkajšnji operi bo namreč s slovensko ekipo režiral slovensko opero Gorenjski slavček.