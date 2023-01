Jaz te zvezdice ne morem več dobiti

V nadaljevanju preberite:

Pevec je moral imeti nekaj opernega znanja, kajti znameniti refren I did it my way je s tako silo napolnil impozantni prostor z visokimi stropi in steklenimi lestenci, da ga je bilo mogoče čutiti prav do droba. Janez Bratovž je postal solzen, z njim pa tudi številni gostje, ko so začutili, da čas teče za vse nas. Ni primernejše pesmi, s katero bi proslavili trideseto obletnico delovanja restavracije JB in tudi trenutek, ko je chef, pri katerem so se učile cele generacije slovenskih kuharjev in je imel fine dining kuhinjo, še preden smo vedeli, da ta obstaja, štafeto simbolično predal sinu.