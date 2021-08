Jernej Čampelj: Ne morem in ne želim si nehati

V članku preberite:

»Odločil sem se, da bom pokazal, kdo smo. Z obrazi, imeni in priimki. Ponosni smo na to,« pravi Jernej Čampelj, samozaposleni igralec, ki ga je odklonilni odnos do ustvarjalcev v kulturi med pandemijo spodbodel k avtorskemu projektu Mi smo kultura. V njem je doslej naredil 752 fotografskih portretov ljudi s kulturno-kreativnega področja, ideja pa je zaznamovala tudi Borštnikovo srečanje. Za Jerneja, ki je nastopal v številnih gledališčih, od MGL, Gleja, Mini teatra do lutkovnega pa ptujskega in tržaškega gledališča, je to prva fotografska razstava. Do 25. avgusta bo na ogled v desnem atriju Mestne hiše v Ljubljani, nato bo nadaljevala pot po Sloveniji. Da ljudje izvedo, kdo ustvarja kulturo.