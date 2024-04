Karizmatični Orbanov izzivalec

V nadaljevanju preberite:

»Korak za korakom bomo vzeli nazaj našo državo in zidak za zidakom bomo zgradili suvereno, sodobno Madžarsko,« je približno 100.000 zbranim pred veličastno palačo madžarskega parlamenta prejšnjo soboto grmel Péter Magyar. Še nedavno član vladajoče stranke Fidesz premiera Viktorja Orbána naj bi po 22 letih članstva v njej spregledal, kaj se dogaja pod to oblastjo. Zato se je odločil, da bo ustanovil novo stranko in že na junijskih evropskih ter hkrati lokalnih volitvah z njo izzval dolgoletnega voditelja slovenske severovzhodne sosede.

Torej se bo verjetno že kmalu pokazalo, ali so se na Madžarskem naveličali dolgoletne vladavine istega moža ali pa so vse skupaj le mokre sanje Orbánovih nasprotnikov.