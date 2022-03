Kdor ima doma žival, ni nikoli sam

V članku preberite:

»Ljudje so zelo spremenili svoj odnos do živali. Nekoč je morda veljalo, da se je vredno posvečati le zdravi živali, danes pa so lastniki pripravljeni sprejeti tudi njihovo staranje. Ko se morajo soočiti s tem, da je njihov ljubljenček hudo bolan, nam mnogi rečejo: veste, on je naš družinski član,« pripoveduje veterinarka, prof. dr. Nataša Tozon, predstojnica Klinike za male živali pri Veterinarski fakulteti v Ljubljani.