Ko odrasle hčere najdejo pot iz materinega primeža

»Za vse ženske je izguba vezi med materjo in hčerjo njihova največja tragedija,« v knjigi Hrepenenje po mami, ki je pred kratkim izšla pri založbi Mladinska knjiga, pravi ameriška avtorica in psihoterapevtka Kelly McDaniel. Ugledna strokovnjakinja želi s knjigo odraslim hčeram pomagati razumeti in preboleti odraščanje, ki ga je zaznamovalo pomanjkanje materine ljubeče nege, varnosti in vzgoje. Za ambasadorko knjige so pri založbi izbrali Nino Orel, diplomirano komunikologinjo, novinarko in piarovko, ki se že dve desetletji izobražuje o družinski psihodinamiki, psihologiji ženske in partnerskih odnosih pri slovenskih in predvsem ameriških psihoterapevtih. Med študijem toksičnih odnosov z osebami z narcistično motnjo je naletela na raziskovalno delo omenjene psihoterapevtke in prva v slovenski prostor uvedla termin čustvene lakote po materi, ki ga je vključila tudi v svoje delo s klientkami v individualnih svetovalnih programih. Njeno ozaveščanje o tej tematiki so prepoznali tudi v založbi in tako je knjiga tudi po njeni zaslugi prišla med slovenske bralke in bralce.