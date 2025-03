Dalajlama, Papež in Kitajska: bitka za nasledstvo in vpliv, ko čas ne čaka

V nadaljevanju preberite:

»Če je mogoče verjeti mojim sanjam, bom živel 110 let!« je pred nekaj meseci dejal dalajlama v pogovoru z novinarji, s katerimi se je sestal neposredno po operaciji kolena v New Yorku. Najvišji duhovni voditelj tibetanskega budizma bo julija dopolnil 90 let in vsak njegov odhod v bolnišnico izzove bojazen. Po tem je podoben svetemu očetu, kajti medtem ko katoličani po vsem svetu molijo za zdravje papeža Frančiška, tibetanski budisti svoje molitve posvečajo dalajlamovim sanjam. Tistim, po katerih bo doživel 110 let.

Zorana Baković piše o svetih in posvetnih stvareh, kot je politika, na strehi sveta. In v Rimu.