Vinko Dolenc: Uničili so me kot človeka

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je oktobra 2022 ugotovilo, da je bila nevrokirurgu prof. dr. Vinku V. Dolencu v postopku priznanja tuje sodne odločbe kršena pravica do poštenega sojenja. Pretekli teden so mu priznali tudi povrnitev premoženjske škode: Slovenija bo morala Dolencu vrniti 390.000 evrov, ki jih je že izplačal izraelskemu pacientu. A ta denar mu vsega, kar je prestal, ne more poplačati.