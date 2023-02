Ko svetovno priznani kirurg misli na konzerve s pretečenim rokom

V nadaljevanju preberite:

Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je lani ugotovilo, da je bila prof. dr. Vinku V. Dolencu v postopku priznanja tuje sodne odločbe kršena pravica do poštenega sojenja, a to ne zadrži izvršilnih postopkov, ki jih je zoper njega – na podlagi te tuje sodne odločbe – sprožil izraelski pacient. Ti bodo ustavljeni šele, ko bo poplačan ves dolg. Je pa Dolencu s sodbo ESČP priznana povrnitev premoženjske škode, dogovori z državo potekajo. Če do njih do 20. julija ne bo prišlo, bo o odškodnini Dolencu odločalo ESČP.

Bo zdravnikov pravni zastopnik zdaj terjal odgovornost od sodnikov, ki so priznali izraelsko sodbo in s tem Dolencu kršili pravico do poštenega sojenja?