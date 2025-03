Kralj skandinavskega noira

V nadaljevanju preberite:

Danes so mračne zgodbe s hladnega evropskega severa, tako imenovani skandinavski noir, ena najbolj priljubljenih literarnih zvrsti. Čeprav ni njegov začetnik in, kot je pred leti povedal v intervjuju z Ireno Štaudohar za Sobotno prilogo Dela, samega sebe niti ne uvršča vanj, je zdaj njegov najbolj znani predstavnik Norvežan Jo Nesbø. Če kakšen ljubitelj kriminalk morda ne pozna njegovega imena, gotovo pozna njegovega najbolj znanega junaka, zapitega kriminalista iz Osla Harryja Holeja.

Najbolj zaslužen za globalni uspeh skandinavskega noirja, ki je zelo uspešen odmev v obliki alpskega noira z junakom Tarasom Birso izpod peresa Tadeja Goloba doživel tudi v Sloveniji, je Stieg Larsson. Zanimivi žanr s severa so opazili že v 90. letih prejšnjega stoletja, današnje ime pa je dobil šele v 21. stoletju. Šved Larsson je, še preden je doživel svetovno slavo, zaradi nezdravega načina življenja, ki je temeljil na hamburgerjih in cigaretah, leta 2004 umrl. Vzrok je bil infarkt, ko se je moral zaradi pokvarjenega dvigala nekaj nadstropij do pisarne povzpeti po stopnicah. Star je bil 50 let. Očitno Nesbø bolje skrbi zase, saj je danes dopolnil 65 let.