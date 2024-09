Marsikateremu druženju sem se odrekel, da sem bil lahko oče in mož

V nadaljevanju preberite:

Med drugim je ustvaril zimzelene komade Nimfomanka, Nisem več s tabo, Črn tulipan, Led s severa, Mine leto in Vedno zame. Ob 40-letnici ukvarjanja z glasbo bo avtor, skladatelj, pevec in kitarist v četrtek, 19. septembra v Križankah pod naslovom Moje sanje, moj planet nastopil skupaj z nepogrešljivimi kolegi Grego Skočirjem, Tomijem Megličem, pevkama Polono Kasal in Leyre ter sinom Krisom Guštinom in Bojanom Cvjetićaninom iz skupine Joker Out. Ob čaju sva govorila o njegovem samosvojem jadranju med rokenrolom in sintpopom in obudila spomine na eno lepših ljubezenskih zgodb v naših koncih, ki jo še vedno spletata s srčno izbranko Chantal.