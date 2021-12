Kristijan Musek Lešnik: Slovenci smo strašno nagnjeni k jamranju

V nadaljevanju preberite:

Tik preden se zdani, je najbolj temno. Tudi na to nas opozarja pozitivna psihologija, s katero se že vrsto let ukvarja dr. Kristijan Musek Lešnik, predstojnik Centra za pozitivno psihologijo na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in tehnologijo Univerze na Primorskem. Pred kratkim je pri založbi Mladinska knjiga izdal zajeten priročnik Pozitivna psihologija za vrtce, šole in starše s številnimi večno aktualnimi citati modrih ljudi. Priznani psiholog je v pogovoru med drugim razložil, zakaj so nenehne socialne primerjave krasen recept za stalno mizerijo, kako omejiti odvisnost otrok od spleta, kjer so ves čas bombardirani z iluzijami sreče ter zakaj starš v svojem otroku ne sme iskati najboljšega prijatelja, če mu želi zares dobro.