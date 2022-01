Krvavi upor proti posovjetski diktaturi

V nadaljevanu preberite:

Razmere v malo znani srednjeazijski državi Kazahstan so po dnevih hudega nasilja zdaj menda mirne. Avtoritarna oblast, ki se vleče še iz sovjetskih časov, je s pomočjo tujih vojakov, predvsem iz Rusije, zadušila izbruh ljudskega nezadovoljstva. Kaj se res dogaja, je težko ugotoviti, saj imajo tuji novinarji in tujci nasploh s poročanjem od tam velike težave. Dejstvo je, da je bilo med protesti veliko mrtvih, 5. januarja je oblast uvedla izredne razmere in 7. januarja izdala ukaz, da naj pripadniki varnostnih sil na protestnike streljajo brez opozorila.