Ksenija Benedetti: V letu 2020 smo se veliko cartali

Predavateljica in svetovalka za poslovno komuniciranje in protokol Ksenija Benedetti še vedno spremlja politiko in jo tudi komentira, a vanjo ne namerava vstopiti. Usojeno oziroma namenjeno ji je druženje z najbolj vplivnimi in imenitnimi ljudmi na svetu, saj se je srečala z mnogimi svetovnimi državniki, od ruskega predsednika Vladimirja Putina do britanske kraljice Elizabete II. Njen življenjski sopotnik je nesporni velikan igralske umetnosti Boris Cavazza, s katerim sta se poročila pred petimi leti. Skupaj dokazujeta, da lahko, četudi imaš za seboj propadel zakon, začneš znova, še bolj strastno in predano – ne glede na leta. Zaupala nam je, kako je osebno in poslovno doživljala minulo leto, pa tudi, kako bi se sama lotila ponovnega zagona demokracije, ki je ponekod močno zašla in sama sebe uničuje.