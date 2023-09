Lale Gül: Bila sem pogumna, a sem zato izgubila življenje

V članku preberite:

Nizozemska avtorica turških korenin je s svojim prvencem, v katerem piše o svojem odraščanju in iskanju (ženske) identitete v družini s strogimi muslimanskimi načeli sredi Amsterdama, razdvojila javnost. Zaradi knjige Živela bom, ki je v prevodu pri nas izšla pri Mladinski knjigi, jo nekateri kujejo v zvezde, spet drugi ji grozijo s smrtjo. Čeprav se je od najstniških let borila za svobodo, je naglavno ruto, ki je zanjo predstavljala omejitve njene družine in kulture, odložila komaj pri 23 letih. Takrat je zaživela svobodno, po svojih željah in pravilih, vendar za to plačuje visoko ceno.