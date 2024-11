Lekcija o mačizmu

V nadaljevanju preberite:

Moralna avtoriteta španske levice je dodobra načeta, potem ko je pod težo obtožb o spolnih zlorabah odstopil Íñigo Errejón, eden najvidnejših poslancev Sumarja, koalicijske partnerice socialističnega premiera Pedra Sáncheza, ki je v marsičem pripomogel, da je feminizem v Španiji iz manjšinskega prerasel v vsesplošno gibanje.

Errejón je odstopil kot poslanec in zapustil stranko, potem ko je novinarka Cristina Fallarás na družbenih omrežjih delila anonimno pričevanje ženske, ki je madridskega politika označila za psihološkega nasilneža in »pravo pošast«. Objavi so sledile nove obtožbe, kepa se je začela valiti. Med drugim se je kot žrtev spolnega napada leta 2021 javno izpostavila igralka in televizijska voditeljica Elisa Mouliaá, ki je zoper Errejóna vložila tudi prijavo, na Cristino Fallarás pa so se začele obračati še druge domnevne politikove žrtve. Skupaj naj bi zbrala pričevanja že več kot ducata žensk.