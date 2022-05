Lotos Vincenc Šparovec: Bližina je edino, v kar verjamem

V članku preberite:

Igralec Lotos Vincenc Šparovec je na Malo sceno matičnega Mestnega gledališča ljubljanskega postavil osebno zgodbo, za katero izkušeni pomorščaki pravijo, da ni nič manj kot čudež. Ko je pri 22 letih kot študent gledališke igre med počitnicami na čezoceanski ladji opravljal vzdrževalna dela, se je strgala vrv in padel je v valove Atlantika, česar posadka sprva ni opazila. Štirideset milj stran od najbližjega kopnega, obale Sierre Leone, je štiri ure preživel med življenjem in smrtjo, med upom in brezupom. Zdaj o upanju pripoveduje v predstavi Človek v morju.