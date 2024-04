Lučka Kajfež Bogataj: Praktično vsa severna polobla je prevroča

V članku preberite:

»Podnebne spremembe bi morale biti v ospredju vseh vlad, tako kot je bil covid. Gre za radikalno podobno odločitev, to je nekaj, kar moramo rešiti,« pravi priznana klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj, s katero smo se pogovarjali v dneh, ko se vremenski rekordi kar seštevajo. Ne le da je bilo lansko leto najtoplejše v zgodovini meritev, te dni je služba EU za spremljanje podnebnih sprememb Copernicus objavila, da je tudi letošnji marec najtoplejši v zgodovini. Tudi povprečne temperature površine morja so marca malenkost presegle 21 stopinj Celzija in s tem postavile nov rekord. Poleg tega je to že deseti zaporedni mesec, ko temperature dosegajo rekordne vrednosti. Tudi pri nas so v nedeljo v Osilnici izmerili 30 stopinj, prvič v zgodovini tako zgodaj v letu.