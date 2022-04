Maksimalno srečen med kroglami

V nadaljevanju preberite:

Meri se s pet let starejšimi mladinci, premaguje vrhunske člane, pri dvanajstih ima sklenjeno profesionalno pogodbo in je po vsega treh letih treninga ena najsvetlejših zvezd svetovnega mladinskega biljarda. Ljub­ljančan Maks Benko trenira dvakrat ali trikrat na teden po več ur, v šoli je odličnjak. Za sproti plava in je atlet, biljardno se razvija pod nadzorom trenerja Mitje Gradišnika.