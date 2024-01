Marcel Štefančič: Nenehno se koljemo, renesanse pa od nikoder

V nadaljevanju preberite:

Znebiti so se hoteli Studia City, a dobili so Marcela, bi lahko rekli pred njegovo veliko vrnitvijo na male zaslone. Obiskali smo ga na Vrhniki in ga izprašali, kaj se bo kmalu ob isti uri na istem kanalu dogajalo v živo, seveda pa smo ošvrknili tudi politiko in neoliberalizem, razglabljali, zakaj Slovenci smučarskim skakalcem zaupamo bolj kot lastni materi, in se dotaknili njegovega soseda Cankarja. Filmskega kritika, publicista in televizijskega voditelja ni treba posebej predstavljati. Kot je pametno ugotovil že Primož Vitez, če v slovenščini rečemo Marcel, nihče ne pomisli na Prousta.