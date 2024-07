Mark Žitnik Strle: Še z najboljšimi prijatelji ne snamemo maske

V članku preberite:

Spoznali smo ga kot voditelja in lastnika televizije Paprika, vendar ima Mark Žitnik Strle več darov. Med njimi je poznavanje odnosov in že vrsto let je zelo iskan coach, 99 navdihujočih partnerskih zgodb o pogumu, opuščanju vzorcev in iskanju sreče v ljubezni s terapevtskega kavča pa je nedavno predstavil v knjigi Kavč. O vsem tem veliko ve tudi iz osebnih izkušenj.