V nadaljevanju preberite:

Oddaja Male sive celice praznuje 30 let, kar je za televizijsko oddajo zavidljiv dosežek. Urednica oddaje Maruša Prelesnik Zdešar se je razgovorila o tem, da je oddaja v treh desetletjih postala pravo gibanje, o tem, da v njem otroci postanejo prave zvezde, in o našem šolskem sistemu, ki še vedno nima posluha za tiste otroke, ki zmorejo in hočejo več.