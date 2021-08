Meghan Markle, črni labod britanskega dvora

V nadaljevanju preberite:

Je brezobzirna povzpetnica, ki pozabi na vse, ki so ji na poti navzgor stali ob strani, ali je morda borka za pravice žensk, v kateri so krvoločni britanski tabloidi našli nasled­njo žrtev? Prav mogoče je, da je nekdanja igralka in soproga britanskega princa Harryja oboje. Od časov princese Diane o nobenem članu britanske kraljeve družine ni bilo prelitega toliko črnila kot o njej. Kmalu si bo vzela čas za praznovanje s Harryjem in njunima otrokoma, Archiejem in Lilibet. Meghan Markle bo namreč v sredo dopolnila 40 let.