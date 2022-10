Milena Zupančič: Zadnja tri leta bi najraje izbrisala iz spomina

V članku preberite:

»Ta tri leta so bila natrpana z ne preveč lepimi stvarmi,« pravi igralka Milena Zupančič, ki je pred letom in pol izgubila moža Dušana Jovanovića, priznanega režiserja in avtorja, pred mesecem pa tudi igralskega kolega, nekdanjega moža in tesnega prijatelja Radka Poliča. A življenje teče naprej, tudi ko odidejo najbližji, in sem in tja še vedno poskrbi za kakšno lepo presenečenje. Kot je recimo to, da bo 25. oktobra na Fes­tivalu slovenskega filma v Portorožu kot prva igralka doslej prejela nagrado Metoda Badjure za življenjsko delo pri filmu. Mnogi so ji najbrž že čestitali, ona pa pravi, da najprej čestita komisiji, za hrabrost.