Mirko Ilić: Vedno sem plaval po robu

V članku preberite:

Na fakulteti za družbene vede v Ljubljani so ta teden odprli razstavo plakatov in ilustracij Mirka Ilića z naslovom Oblikovanje in družba iz oči v oči. Priznani grafični oblikovalec, ilustrator in stripar, ki je v štirih desetletjih življenja v ZDA dosegel svetovni sloves, v svoja dela pogosto vključuje humanistično noto, iz katere izhaja tudi njegov aktivizem. »Pomembni sta le srce in znanje, ki ga vložiš v svoje delo,« je povedal v intervjuju dan pred odprtjem.