Mladec in morje – in seveda oče

V nadaljevanju preberite: Koliko tehta Ljubljančan Bojan Cestar, je popolnoma nepomembno, srž zgodbe je, da je vrhunski lovec na velike ribe in gonilo te dejavnosti pri nas. In povedno, da je mojster big fishinga tudi njegov sin Lan, ki ima 12 let, 40 kilogramov, na tekmovanju sredi avgusta pri hrvaškem otoku Plavniku pa je ujel stokilogramsko tuno in prinesel zmago svoji ekipi. Ribištvo gre pri Cestarjevih iz roda v rod. Za Bojanovo strast sta kriva njegov oče in koprski sosed v kampu, po njegovi sledi gre Lan, tudi Lanov brat Maj ima svoje trofeje ...