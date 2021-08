Mojca Funkl: Do sebe ne smeš biti preveč strog

V članku preberite:

Že skoraj 20 let je igralka Mestnega gledališča ljubljanskega, a ljudje jo na ulici nagovarjajo predvsem zaradi vlog v priljubljenih televizijskih serijah Usodno vino in Reka ljubezni. »Dali so mi celo nasvet, kako naj se Sonja znebi svojega filmskega moža,« pove v smehu. »Prepoznavnost je del tega, a to ni bistveno. Jaz predvsem zelo rada igram, rada pa sem tudi v svojem intimnem mehurčku,« pove simpatična igralka, ki jo bomo lahko že kmalu gledali v novi izvirni seriji Sekirca v med na Pop tv.