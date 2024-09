Na Kočevsko, k prvinskim silam narave

V nadaljevanju preberite:

Največja slovenska občina vabi s prostranimi gozdovi, jezeri, pohodniškimi potmi, kulturnimi znamenitostmi in adrenalinskimi doživetji. V enem dnevu je nemogoče izkusiti vse čare edinstvene pokrajine, kar je dobra novica: ko te kraje spoznaš, se vanje vedno znova rad vračaš.

Raziskovanja Kočevskega se lahko lotite z več koncev. Če se od doma odpravite zgodaj in imate ves dan časa, se lahko mimo Ribnice in Kočevske Reke zapeljete vse do naše južne meje, kjer kraljuje grad Kostel, za gradom Grad v istoimenskem naselju na Goričkem drugi največji grajski kompleks pri nas in hkrati edini na slovenskih tleh, na katerem za nekdanjim grajskim obzidjem še vedno prebivajo ljudje.