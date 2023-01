Na stalni misiji za boljši svet

V nadaljevanju preberite:

Michelle Obama, katere rojstno ime je Michelle LaVaughn Robinson, bo 17. januarja dopolnila 59 let. Dejstvo, da je bila od leta 2009 do 2017 prva temnopolta prva dama ZDA, je njeno življenje in kariero nedvomno zapeljalo v nepredvideno smer. A zdi se, da je odločna in strastna ženska tudi iz te priložnosti znala potegniti najboljše. »Naj sprejmemo svet takšen, kot je, ali se potrudimo narediti takšnega, kot bi moral biti,« je eno njenih vprašanj, in odgovor poznamo.